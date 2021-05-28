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Владельцев BMW и Lada признали самыми агрессивными водителями

28 мая 2021 13:36
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Владельцев BMW и Lada признали самыми агрессивными водителями

Сервис «Авто.ру» провел опрос среди 4 тыс. автовладельцев и выяснил, за рулем каких машин встречаются самые агрессивные водители, а в каких авто, наоборот — ездят самые спокойные и вежливые.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 28 мая в редакцию «Известий», 47,6% участников голосования считают, что самые агрессивные водители перемещаются на немецких автомобилях.

Еще 26% респондентов уверены, что самые неаккуратные водители — владельцы российских автомобилей. Во многом это объясняется тем, что Lada часто покупают новички в качестве первого автомобиля, чтобы набраться опыта.

Каждый десятый опрошенный негативно отзывается о владельцах японских машин, а 7% — о владельцах корейских автомобилей.

Теги: автомобиль водитель соцопрос

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