АвтоВАЗ повысил цены на ряд комплектаций Lada Granta

Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» вводят частичный масочный режим.
«РКС-Самара»: подавляющее большинство вопросов абоненты могут решить дистанционно
Боррель предупредил, что наличие европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Боррель предупредил, что наличие европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса «Русская цивилизация»
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте фотоконкурса «Русская цивилизация»
Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки
Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки
В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19
В Самарской области подтверждено за сутки 1635 случаев COVID-19
Деформационные швы на Южном мосту в Самаре планируют отремонтировать до конца сентября
Деформационные швы на Южном мосту в Самаре планируют отремонтировать до конца сентября
Стало известно расписание каникул в школах Самарской области
Стало известно расписание каникул в школах Самарской области
Самарцам предлагают сфотографировать тараканов
Самарцам предлагают сфотографировать тараканов
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ повысил цены на ряд комплектаций Lada Granta

5 сентября 2022 13:10
99
АвтоВАЗ повысил цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada Granta. Некоторые версии модели стали дороже на 1–2%. Об этом 5 сентября сообщило агентство «Автосат».

По информации специалистов, удорожание составило от 8 до 16 тыс. рублей. Седаны и лифтбеки Granta в версии Classic’22 с кондиционером прибавили в цене 8 тыс. рублей, а в исполнении Club ’22 — 16 тыс. рублей.

На столько же подорожали универсалы Lada Granta Cross в комплектациях Comfort’22, Comfort’22 Light и Quest’22. Cтал дороже на 16 тыс. рублей и седан Lada Granta Drive Active в версии Comfort’22.

По оценке аналитиков, удорожание не затронуло стандартный универсал Granta, а также начальные комплектации автомобилей всего семейства.

Минимальная стоимость Lada Granta осталась без изменений, 678,3 тыс. рублей. Машина оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 бензиновым мотором мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В 2023 году АвтоВАЗ планирует вернуть на автомобили Lada антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи модели в России снизились на 56% до 39961 машины, сообщают "Известия".

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022, 19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке. Экономика
1016
АвтоВАЗ показал облик электромобиля LADA e-Largus
06 августа 2022, 10:35
АвтоВАЗ показал облик электромобиля LADA e-Largus
Больше никаких подробностей о технических характеристиках машины компания не раскрыла. Транспорт
1968
Стало известно, когда в Тольятти запустят производство Lada Vesta
05 августа 2022, 09:44
Стало известно, когда в Тольятти запустят производство Lada Vesta
Рестарт производства Lada Vesta запланирован на начало весны 2023 года. Новости компаний
1602
В центре внимания
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
5 сентября 2022  11:33
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
232
Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны.
4 сентября 2022  18:15
Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
430
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
4 сентября 2022  10:39
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
528
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
995
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
785
Весь список