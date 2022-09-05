АвтоВАЗ повысил цены на ряд комплектаций Lada Granta

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АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada Granta. Некоторые версии модели стали дороже на 1–2%. Об этом 5 сентября сообщило агентство «Автосат».

По информации специалистов, удорожание составило от 8 до 16 тыс. рублей. Седаны и лифтбеки Granta в версии Classic’22 с кондиционером прибавили в цене 8 тыс. рублей, а в исполнении Club ’22 — 16 тыс. рублей.

На столько же подорожали универсалы Lada Granta Cross в комплектациях Comfort’22, Comfort’22 Light и Quest’22. Cтал дороже на 16 тыс. рублей и седан Lada Granta Drive Active в версии Comfort’22.

По оценке аналитиков, удорожание не затронуло стандартный универсал Granta, а также начальные комплектации автомобилей всего семейства.

Минимальная стоимость Lada Granta осталась без изменений, 678,3 тыс. рублей. Машина оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 бензиновым мотором мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В 2023 году АвтоВАЗ планирует вернуть на автомобили Lada антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи модели в России снизились на 56% до 39961 машины, сообщают "Известия".