Звезда Marvel Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

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Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии в результате несчастного случая, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.

Согласно данным представителя звезды, Реннер в "критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега".

Как пишет издание, актера по воздуху доставили в больницу.

Как сообщает ТАСС, сейчас рядом с ним находится семья, о нем "заботятся на отличном уровне", добавил собеседник портала. Что именно случилось с Реннером, неизвестно. Инцидент произошел в районе города Рино в штате Невада, где у актера есть дом. На населенный пункт во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Реннеру 51 год. Наиболее известен он кинозрителю по ролям в фильмах "Повелитель бури" (2008), "Город воров" (2010), "Охотники на ведьм" (2012) и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты "Тор" (2011) и "Мстители" (2012).

Фото: AP Photo / Vianney Le Caer / РИА Новости