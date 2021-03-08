Зрители сами решат, кто поедет на Евровидение-2021

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Исполнителя и песню, которые представят Россию на Евровидении-2021, выберут в понедельник в результате национального зрительского голосования, сообщила пресс-служба Первого канала.

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", — говорится в пресс-релизе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что есть два равноценных способа выбрать участников Евровидения.

"Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример — шведский "Мелодифестивален". В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения, — пояснил Аксюта.

Ранее в СМИ появилась информация, что сформирован шорт-лист Евровидения, в который вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto), однако пресс-служба Первого канала оставила этот вопрос без комментариев.

Конкурс песни Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято, сообщает РИА Новости.