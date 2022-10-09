Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией.

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О том, что африканская сторона захотела сделать прямые перелеты, заявил спикер нацсобрания парламента Джейкоб Муденда. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что власти страны прорабатывают сейчас этот вопрос. «Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве», — заявил политик. Он добавил, что при наличии авиационной техники Зимбабве тоже «хотела бы планировать ответные рейсы». «Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие», — уточнил он.

Ранее стало известно, что россияне приобрели рекордное количество билетов в Египет и ОАЭ после закрытия некоторых европейских направлений. Помимо этого, как отмечается, граждане России в целом переориентировались на поездки в страны Персидского залива, Азии и Африки после закрытия Европы.

В конце лета также появились сообщения, что в России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию. В итоге, как оказалось, полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят россиянам дешевле. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, Эфиопия станет интересна россиянам как более выгодный транзитный хаб, пишет Лента.