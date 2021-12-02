Жительница Британии отсудила компенсацию у врача за свое рождение

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Жительница Великобритании отсудила многомиллионную компенсацию у врача, курировавшего беременность ее матери, сообщают "Известия" со ссылкой на британскую газету The Mirror.

По данным издания, жительница города Скегнесс Эви Тумбс родилась с дефектом развития, который называется «расщепление позвоночника». Это заболевание может приводить к параличу ног и недержанию.

В иске женщины было указано, что врач не прописал ее матери прием фолиевой кислоты до и во время первого триместра беременности. Отмечается, что эта добавка снижает риск данного заболевания.

«Он сказал мне, что в этом нет необходимости», — заявила Эви судье.

Кроме того, медик не предупредил женщину о возможных последствиях для здоровья будущего ребенка.

Сама пострадавшая назвала свое рождение ошибкой, спровоцированной врачебной халатностью, пишет НСН.

Врач с обвинениями девушки не согласен. Он утверждает, что не мог так ошибиться, потому что рекомендует всем планирующим беременность пациенткам принимать соответствующие добавки.

Суд удовлетворил иск девушки. Позже дело будет вновь возвращено в суд для определения полной суммы компенсации Эви, если стороны не смогут согласовать этот вопрос самостоятельно.

Данный случай создал прецедент в судебной практике, который позволит привлекать медиков к ответственности в случае халатного отношения к пациенткам во время консультаций по зачатию ребенка, сообщает REGNUM.

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