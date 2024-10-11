Жертвами урагана "Милтон" стали 16 человек

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По меньшей мере 16 человек погибли в США в результате урагана "Милтон". Такую информацию озвучила телекомпания CBS со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды.

Спасатели продолжают обследовать городские районы в поиске новых жертв стихии.

"Данные о погибших предварительные, окончательного списка жертв пока нет", – говорится в публикации.

Ураган обрушился на Флориду в ночь на четверг. "Милтон" принес с собой торнадо и мощные ливни. Ураганный ветер за несколько часов оставил без электроснабжения около трех миллионов домохозяйств, пишет Смотрим.