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Жертвами урагана "Милтон" стали 16 человек

11 октября 2024 10:17
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Жертвами урагана "Милтон" стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в США в результате урагана "Милтон". Такую информацию озвучила телекомпания CBS со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды.

Спасатели продолжают обследовать городские районы в поиске новых жертв стихии.

"Данные о погибших предварительные, окончательного списка жертв пока нет", – говорится в публикации.

Ураган обрушился на Флориду в ночь на четверг. "Милтон" принес с собой торнадо и мощные ливни. Ураганный ветер за несколько часов оставил без электроснабжения около трех миллионов домохозяйств, пишет Смотрим.

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