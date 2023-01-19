Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске

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Белый медведь зашел в отдаленный поселок на западе Аляски и гонялся за местными жителями. Хищника застрелили, когда он бросился на маму с малышом. К сожалению, спасти пострадавших не смогли.

О происшествии, которое случилось днем 17 января в отдаленном американском поселке Уэльс, где проживают 150 человек, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, нападение хищника на семью произошло возле местной школы. Когда белый медведь бросился на женщину с ребенком, один из местных жителей застрелил зверя из ружья. Но к тому моменту жертвы уже получили травмы, несовместимые с жизнью.

О трагическом происшествии стало известно из сообщений местных жителей. Представители правоохранительных органов пока не могут добраться до поселка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Из-за плохих погодных условий посадка на местном аэродроме временно невозможна, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com