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Землю ожидает метеорный шторм 31 мая

30 мая 2022 09:36
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Землю ожидает метеорный шторм 31 мая

Интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли 31 мая, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

"Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до десяти тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет", — рассказал Якушечкин.

Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке, отметил ученый. Он добавил, что сейчас есть несколько версий времени начала шторма — он может начаться ближе к восьми утра по московскому времени.

В основном ожидаются слабые и неяркие метеоры, это связано с небольшой скоростью входа метеороидов и частиц в атмосферу, поэтому желательно избежать городской засветки, предупредил Якушечкин. Астроном заверил, что Луна не помешает наблюдениям, так как новолуние состоится 30 мая.

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