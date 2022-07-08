118

Уникальный зеленый шторм накрыл целый штат США, и интернет не верит фотографиям, сообщает iphones.ru.

В штате Южная Дакота, США, вчера прошел уникальный шторм «деречо» — мощный ветер со скоростью до 159 км/ч.

Необычен он тем, что облака и небо окрасились в зеленый цвет. Это произошло из-за преломления света от закатного ярко-красного солнца и взаимодействия с частицами воды и льда, имеющими синий оттенок.

Местные жители поделились фотографиями и видео в соцсетях. Многие даже не поверили, что такое возможно.

Фото: iphones.ru