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Зеленый шторм накрыл целый штат США

8 июля 2022 21:26
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Уникальный шторм «деречо» — мощный ветер со скоростью до 159 км/ч.

Уникальный зеленый шторм накрыл целый штат США, и интернет не верит фотографиям, сообщает iphones.ru.

В штате Южная Дакота, США, вчера прошел уникальный шторм «деречо» — мощный ветер со скоростью до 159 км/ч.

Необычен он тем, что облака и небо окрасились в зеленый цвет. Это произошло из-за преломления света от закатного ярко-красного солнца и взаимодействия с частицами воды и льда, имеющими синий оттенок.

Местные жители поделились фотографиями и видео в соцсетях. Многие даже не поверили, что такое возможно.

 

Фото:   iphones.ru

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