Зеленский заявил, что Украина никому не должна и ничего не отдаст

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Украина никого не боится, никому ничего не должна и никому ничего не отдаст. Об этом заявил во вторник, 21 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram своего офиса.

«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель — мир в Украине», — отметил Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четверки». В своем обращении он подчеркнул, что госграницы Украины останутся прежними, несмотря на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пишут "Известия".

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, российский лидер, а также главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин соответственно подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Фото: пресс-служба президента Украина/president.gov.ua