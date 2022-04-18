Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз

167

Украинский президент Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник, что является необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил в понедельник офис президента Украины, передает ТАСС.

"Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении на сайте украинского президента.

"Народ Украины объединен этой целью - чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза", - заявил Зеленский. Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Маасикаса за оперативную работу по предоставлению анкеты-опросника. "Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на поступление. После этого начнется следующий финальный этап. Верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивной для истории нашего народа", - считает президент Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство вместе с офисом президента оперативно подготовили ответы на вопросы анкеты ЕС и уже сейчас "идет работа над интеграцией Украины в Европейский союз". "Мы уже интегрированы в электроэнергетическую сеть ЕС. Сейчас мы продолжаем работу с Еврокомиссией по интеграции и общей сети бесплатного роуминга, бесплатного платежного пространства", - заявил Шмыгаль.

Маасикас заявил, что он также "чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата в членство в ЕС", передает офис президента Украины. По словам дипломата, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.

Фото: Сайт офиса президента Украины/ТАСС