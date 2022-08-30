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Зеленский оценил восстановление Украины в $800 млрд

30 августа 2022 14:19
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Зеленский оценил восстановление Украины в $800 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что восстановление Украины обойдется в $600–$800 млрд. Такую оценку он дал во время обращения к «Движению предприятий Франции», его слова передает телеканал 5.ua.

«Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы»,— заявил господин Зеленский (цитата по 5.ua).

Он также отметил, что точную сумму, которая потребуется на восстановление страны, назвать сложно, так как военные действия не закончились. Господин Зеленский подчеркнул важность «восстановления определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».

В марте свою оценку стоимости восстановления Украины давал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, на это потребуется $500 млрд. В апреле Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина в результате военных действий потеряла около $550 млрд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала инициативы по финансированию восстановления Украины. Она назвала это «планом Маршалла для Украины». Он предполагает участие Евросоюза в роли основного инвестора.

В мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступал за использование замороженных российских золотовалютных резервов для восстановления Украины, пишет Коммерсантъ.

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