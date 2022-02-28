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Зеленский назвал ближайшие сутки решающими для Украины

28 февраля 2022 09:17
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Зеленский назвал ближайшие сутки решающими для Украины

Британский премьер высоко оценил действия президента и пообещал сделать все возможное для оказания помощи обороне Украины.
Следующие 24 часа будут решающими для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговорам с премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщили на Даунинг-стрит.

Джонсон, в свою очередь, пообещал сделать все возможное для оказания помощи обороне Украины. Британский премьер «высоко оценил мужество и героизм украинского народа и действия самого Зеленского», передает РБК.

 

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