Зеленский назвал ближайшие сутки решающими для Украины

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Британский премьер высоко оценил действия президента и пообещал сделать все возможное для оказания помощи обороне Украины.

Следующие 24 часа будут решающими для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговорам с премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщили на Даунинг-стрит.



Джонсон, в свою очередь, пообещал сделать все возможное для оказания помощи обороне Украины. Британский премьер «высоко оценил мужество и героизм украинского народа и действия самого Зеленского», передает РБК.



