Застрявшее в Суэцком канале судно не удалось сдвинуть с места

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Судно, застрявшее в Суэцком канале, до сих пор не удалось сдвинуть с места. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Исмаилии глава управления транспортной артерии Усама Рабиа, передает ТАСС.

"Судно до сих пор не сдвинулось с мели, - отметил он. - В настоящее время его пытаются стащить 14 буксиров". При этом Рабиа уточнил, что накануне начала немного двигаться задняя часть контейнеровоза.

По его словам, размеры судна привели к определенным сложностям во время операции по его снятию с мели. Контейнеровоз застрял на южном выходе, а не в руслах нового канала.

"Сильный ветер стал не единственной причиной произошедшего, были и другие, в том числе допущенные ошибки. Причин может быть много", - пояснил Рабиа, добавив, что непрекращающийся сильный ветер по-прежнему мешает проведению операции.

В ней, как рассказал глава управления, задействованы крупнейшие мировые компании, работающие в сфере спасения на море. "Мы также изучаем вопрос о том, чтобы принять другие предложения о помощи в качестве альтернативного плана, - проинформировал он. - Ряд стран уже выступил с такими предложениями". Работы, по словам Рабиа, затрудняются тем, что приходится иметь дело со "сложными каменистыми породами, непрерывными приливами и отливами в водах канала".

Рабиа не смог назвать сроки завершения операции. "Сроки завершения операции до сих не ясны, - сообщил он на пресс-конференции в Исмаилии. - Может, мы успеем сегодня, завтра или даже после этого". По словам Рабиа, рассматриваются различные планы по возвращению плавучести судна.

"Сейчас мы обсуждаем возможность облегчения судна, но надеемся, что удастся этого избежать", - уточнил глава управления. "Мы также изучаем вопрос о том, чтобы принять другие предложения о помощи в качестве альтернативного плана, - указал он. - Ряд стран уже выступил с такими предложениями".

Работы, по словам главы управления, осложняются тем, что приходится иметь дело со "сложными каменистыми породами, непрерывными приливами и отливами в водах канала".

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY/ТАСС