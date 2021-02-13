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Заседание по импичменту Трампа возобновится в Сенате 13 февраля

13 февраля 2021 12:54
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Заседание по импичменту Трампа возобновится в Сенате 13 февраля

Сенат США возобновит слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу в субботу, сообщил лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

По его словам, заседание продолжится в 10 утра (18.00 мск). В пятницу свои доводы представила защита, затем последовали вопросы от сенаторов, которые выполняют на процессе роль присяжных.

Как ожидается, сенаторы смогут проголосовать по импичменту уже на выходных. Для того, чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов сенаторов из 100, такого количество голосов пока не набирается. Экс-главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу после того, как толпа его сторонников после митинга 6 января ворвалась в здание Капитолия и разгромила его, временно помешав утверждению итогов президентских выборов передает Радио Маяк.

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