Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

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В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times.

Газета уточняет, что у жительницы одной из восточных провинций КНР по имени Пинпин не было менструаций и она не могла забеременеть.

Обследование показало, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. При этом у Пинпин есть мужская Y-хромосома. Это означает, что генетически она мужчина. Но врачи не смогли найти в ее теле скрытые мужские гениталии — возможно, они деградировали.

После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, причиной которого могли стать близкородственные браки в ее семье, пишет РИА Новости.