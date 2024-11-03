Закрылся единственный в Европе музей Ленина

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В финском городе Тампере закрылся единственный в европейских странах музей Ленина. Об этом передает РИА Новости.

Музей просуществовал почти 80 лет: он был открыт в 1946 году обществом «Финляндия — СССР». Выставочный комплекс располагался в Доме рабочих, где в 1905 году прошла первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой, в частности, впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

В ближайшие месяцы в здании прежнего музея Ленина планируется открыть новое учреждение — музей Nootti, посвященный истории российско-финляндских отношений.

Новое название (в переводе с финского — нота) отсылает к Нотному кризису 1961 года. Он был вызван дипломатической нотой СССР, который требовал проведения военных консультаций с Финляндией несмотря на ее нейтральный статус. Тем не менее финский президент Урхо Кекконен убедил советского лидера Никиту Хрущева отказаться от требований. Вместе с тем существует мнение, что Нотный кризис был устроен для укреплений позиций дружественного Советскому Союзу Кекконена перед выборами, пишет Лента.