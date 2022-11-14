Я нашел ошибку
Главные новости:
На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении
На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении
Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль
Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль
Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед
Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед
в Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
В Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников
В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные

Задержан человек, оставивший бомбу на улице Стамбула

14 ноября 2022 09:12
122
Задержан человек, оставивший бомбу на улице Стамбула

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании полицией человека, предположительно оставившего бомбу на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу, передает агентство Anadolu.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — сказано в сообщении.

Личность задержанного пока не раскрывается, однако отмечается, что у следствия имеются улики, указывающие на его причастие к устроенному взрыву. По словам главы МВД республики, следы террористического акта ведут в Сирию, а устроили его представители группировок, признанных в стране террористическими.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате взрыва пострадал 81 человек, погибли шестеро, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
90
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
108
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
751
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3356
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
759
Весь список