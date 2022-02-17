Японцы  показали необычного робота для исследования Луны 

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Японская компания GITAI провела успешную демонстрацию своего робота R1, который создан для работы на поверхности Луны, передает iphones.ru.

Этот робот может выполнять на Луне такие задачи, как разведка, добыча полезных ископаемых, обнаружение неисправностей, техническое обслуживание механизмов и сборка разных устройств.

На специальном полигоне, который имитирует лунную поверхность, R1 успешно выполнил четыре задачи: проехал по сложному маршруту с препятствиями, взобрался на холм, набрал на пробу лунного грунта и даже собрал макет солнечной батареи.

Посмотрите сами видео, как это было:

Кажется, что японские инженеры вдохновлялись какой-то мангой при создании лунного робота, потому что выглядит он совершенно необычно. Однако, стоит отметить его универсальность: четыре колеса улучшают проходимость, на голове удобно размещать камеры и датчики, а имитация рук с пальцами позволяет использовать R1 в самых разных сценариях.

К 2040 году компания GITAI планирует поставлять роботов-строителей для создания космических колоний и городов на Луне и Марсе.

Фото: скриншот видео