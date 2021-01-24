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Японский аккаунт Олимпиады в Токио удалили из Twitter

24 января 2021 10:37
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Японский аккаунт Олимпиады в Токио удалили из Twitter

Официальный аккаунт оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2021 больше не доступен в Twitter.

«Такой учетной записи нет», — пишет социальная сеть в ответ на попытку попасть на страницу.

Аккаунт был удален после распространения слухов о том, что Олимпиаду могут отменить. При этом официальные аккаунты оргкомитета на английском, французском, испанском, хинди и японском остаются доступны, как и страницы на японском в Facebook и Instagram.

21 января The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10. В тот же день в МОК заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований, пишут "Известия".

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