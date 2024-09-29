Япония вернула в Китай двух гигантских панд

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Две гигантские панды — самец Лили и самка Синсин — вылетели из Японии и Китай чартерным рейсом. Они содержались в токийском зоопарке Уэно с 2011 года. Решение об их возвращении в Китай принято в связи с ухудшением здоровья.

Как пишет «Киодо», в последнее время у Лили и Синсина наблюдалось в том числе высокое давление. Японские и китайские врачи пришли к выводу, что панд необходимо вернуть в Китай для полноценного лечения, пока их еще можно перевозить. Накануне попрощаться с ними прибыли тысячи человек.

Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году. В Уэно их отправили для проведения селекционных исследований. За время пребывания в токийском зоопарке Синсин родила четырех детенышей, первый умер из-за воспаления легких. В 2017 и 2021 годах она родила еще троих.

Все панды считаются собственностью Китая, их отправляют в другие страны в рамках договоров об аренде. Как правило, за каждое животное платят от $250 тыс. до $1 млн. Всего в мире насчитывается 1,6 тыс. панд, из них в неволе за пределами КНР живут около 30, пишет Коммерсантъ.

Ранее Финляндия досрочно вернула панд из-за дорогого содержания.