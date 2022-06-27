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Новый сорт отличается величиной ягод – до 2-2,5 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, балансом насыщенного вкуса.
Япония: одну ягоду черешни нового сорта Aomori Heartbeat продали за 300 долларов
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Япония: одну ягоду черешни нового сорта Aomori Heartbeat продали за 300 долларов

27 июня 2022 21:42
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Новый сорт отличается величиной ягод – до 2-2,5 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, балансом насыщенного вкуса.

Максимальная цена за одну ягоду на первых торгах черешни сорта Aomori Heartbeat в Японии составила 40 тысяч иен, то есть около 296 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Производители из префектуры Аомори три года назад начали активно продвигать на рынок выведенный ими сорт Aomori Heartbeat.

На первых торгах этого года цена за одну ягоду стала рекордной. Коробка с 15 ягодами была продана за 600 тысяч иен (4,4 тысячи долларов), цена за одну ягоду составила 40 тысяч иен (296 долларов). Это на 25% выше цен прошлого года. Всего продано 11 коробок.

Новый сорт отличается величиной ягод – до 2-2,5 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, балансом насыщенного вкуса.

 

Фото : JA Hachinohe/РИА Новости

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