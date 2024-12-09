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Xiaomi представила в Китае свой второй электромобиль - кроссовер YU7, сообщает iphones.ru со ссылкой на CarNewsChina.

Габариты автомобиля:

Длина: 4999 мм

Ширина: 1996 мм

Высота: 1600 мм

Масса: 2405 кг

Модель оснащена двумя электродвигателями: на передней оси установлен мотор мощностью 220 кВт, а на задней — 288 кВт. Общая мощность составляет 508 кВт (681 л.с.). Максимальная скорость YU7 достигает 253 км/ч.

Остальные характеристики, включая ёмкость батареи, запас хода и время зарядки, пока не раскрыты.

Официальная презентация состоится позже. Автомобиль был представлен одновременно с подачей заявки на получение лицензии на продажу в Китае. Это требование законодательства, распространяющееся на всех производителей в стране.

Старт продаж YU7 запланирован на июнь–июль 2025 года. Цены будут объявлены позже.

Фото: iphones.ru