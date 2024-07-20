WSJ: стрелявший в Трампа перед покушением изучал местность с помощью дрона

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Томас Крукс, стрелявший в экс-президента США, вновь выдвинувшего свою кандидатуру на пост главы Соединённых Штатов, Дональда Трампа перед покушением изучал местность с помощью беспилотника.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, он смог запустить беспилотник и снять с воздуха территорию выставочного комплекса незадолго до того, как Трамп вышел на сцену.

Уточняется, что Томас Крукс мог использовать дрон для разведки местности несколько раз.

В материале подчёркивается, что это подтверждает «ошеломляющие просчёты в системе безопасности», пишет РТ.