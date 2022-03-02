Второй раунд переговоров между Россией и Украиной возможен ближе к 4 марта

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Стало известно, что украинская делегация до сих пор не прибыла к месту переговоров с российской стороной. Не исключено, что встреча будет перенесена на несколько дней. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник также пишет, что второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной вряд ли пройдет в среду, 2, марта, но будет возможен ближе к пятнице, 4 марта, при условии положительного ответа Киева в среду или четверг.

«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — заявил источник.

Первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева прошел 28 февраля. Он продолжался более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после того, как проведут консультации в столицах своих государств.