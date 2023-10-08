В результате землетрясений в западной части Афганистана погибло две тысячи человек.

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Данное землетрясение стало одним из самых смертоносных за прошедшие два десятилетия. Об этом сообщил представитель «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и национальное управление страны по чрезвычайным ситуациям.

«Мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла, за которым последовали сильные афтершоки, унесло жизни людей на западе Афганистана в субботу <…> Число погибших превысило две тысячи человек», — приводит слова представителя власти агентство Apnews. Также известно, что было разрушено около шести деревень, а сотни мирных жителей погребены под завалами, пишет Ура.ру.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. На следующий день количество погибших превысило две тысячи человек. Еще 2 059 человек пострадали.