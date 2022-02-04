Военные США отправили робособак патрулировать границы страны с Мексикой

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Министерство национальной безопасности США сообщило, что приступило к тестированию робособак на южных границах, сообщает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Робопсам поручили различные задачи, связанные с патрулированием границы с Мексикой. Большая часть проходит в районах с жарким и засушливым климатом, неблагоприятным для человека и служебных животных.

Отмечается, что первая фаза испытания робособак от Ghost Robotics прошла успешно.

Самая популярная модель Ghost Vision 60 весит 32 кг, а высота её составляет 76 см. Проходит на одном трехчасовом заряде до 12 км. Может работать автономно и управляться дистанционно.

В ходе тестирования устройства автоматически патрулировали определенные территории, двигаясь между заданными точками при помощи GPS-навигации. Кроме того, им поручали осматривать железнодорожные вагоны, а также здания, где могут скрываться преступники.

Фото: iphones.ru