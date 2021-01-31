Во Франции вводятся новые жесткие ограничительные меры

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Президент Франции Эманюэль Макрон призвал сограждан сплотиться: в стране вводятся новые жесткие ограничительные меры. Сегодня по решению правительства прекращается работа торговых центров и магазинов, все въезды и выезды за пределы ЕС запрещаются.

Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек. 27 декабря во Франции стартовала кампания по вакцинации населения. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и лицам старше 75 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса были привиты более 1 млн человек, передает Радио Маяк.