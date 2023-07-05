Во Франции введут в действие закон о чрезвычайном положении

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Президент Франции заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного возмещения ущерба городам.

Президент Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами наиболее пострадавших от погромов городов высказал идею, что необходимо регулировать соцсети или даже отключать их при повторении ситуации – рассказал собственный корреспондент "Вестей ФМ" во Франции Александр Зуев. По его словам, социальные сети во Франции стали своего рода мотором происходящих во Франции событий, поскольку основными участниками беспорядков была молодежь, и они общались между собой по соцсетям.

"Также на встрече с мэрами городов президент Франции заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного возмещения ущерба городам. Этот закон будет, в первую очередь, носить экономический характер, он должен облегчить выделение средств пострадавшим городам и коммунам, снимая различные бюрократические препятствия. Обычно такие законы принимаются в случае природных катастроф и не предполагают введение комендантского часа", – отметил корреспондент.

Зуев отметил, что во Францию возвращается спокойствие – за минувшую ночь, по данным французского МВД, не было зарегистрировано ни одного серьезного инцидента, полиция задержала всего 16 человек, из них 7 в Париже и его пригородах.

Напомним, беспорядки во Франции начались после убийства 17-летнего подростка полицейским. По всей стране разбиты, разграблены или сожжены тысячи зданий и автомобилей. По предварительным подсчетам, ущерб от массовых беспорядков во Франции составляет как минимум 1 млрд евро, пишет Смотрим.