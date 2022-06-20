Власти США волнуются, что хакеры из России могут вмешаться в осенние выборы

Власти США беспокоит возможность вмешательства хакеров из России в выборы в Штатах, которые состоятся осенью. Однако они признают, что данный сценарий носит гипотетический характер. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова пяти бывших и действующих чиновников.

Вашингтон считает, что Москва в отместку за действия западных стран в связи с ситуацией на Украине может провести несложную показательную кибератаку с целью усиления недоверия к электоральной системе и углубления противоречий в американском обществе.

Николь Тисдейл, которая ранее занимала пост директора по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, заявила: в случае подобной кибератаки в обществе возникнут хаос и мании, а американцы будут думать, что любые выборы в США не защищены.

По мнению экспертов, хакеры из РФ вполне могли бы взломать одну из местных систем регистрации избирателей, и сделать так, чтобы данная кибератака была замечена и получила резонанс. Позднее в социальных сетях возникла бы дискуссия на тему проблем , существующих в электоральной системе, с эмоциональной накачкой избирателей.

Осенью в США будут переизбирать часть сената, палату представителей и губернаторов нескольких штатов, сообщает Смотрим.