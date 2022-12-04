Власти Ирана решили упразднить полицию нравов

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Власти Ирана упраздняют полицию нравов. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на генеральную прокуратуру страны.

Такое решение принято на фоне массовых протестов. Продолжались они два с половиной месяца. Их причиной послужила гибель местной жительницы Махсы Амини. Она скончалась через несколько дней после того, как ее задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба.

За время протестов, согласно официальным данным властей Ирана, погибли свыше 200 человек, пишет Смотрим.

Юридические органы Ирана после случившегося решили рассмотреть возможность об изменении правил, касающихся обязательного ношения хиджаба.