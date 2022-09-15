Власти Грузии назвали заявления о референдуме по "второму фронту" против России сарказмом

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Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении референдума на тему открытия "второго фронта" против России было сарказмом с долей иронии, так как население страны однозначно против войны, при этом он также утверждает, что Киев напрямую требует от грузинских властей открыть такой "фронт".

Ранее Кобахидзе заявил, что позиция властей неизменна в связи с отказом открывать "второй фронт" против России. Он отметил, что исходя из прямых или косвенных призывов со стороны Киева, власти готовы организовать референдум, чтобы узнать мнение населения и доказать всем, что граждане Грузии поддерживают позицию правящей команды. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя эти сообщения, отмечал, что если в Грузии будут проводить такой референдум, граждане поддержат позицию правящей партии, которая выступает против этой идеи, грузины с Россией воевать не захотят. Он также выразил надежу, что в грузинском обществе возобладает здравый смысл, сообщает РИА Новости.

"В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Рустави 2".