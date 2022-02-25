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Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась в одиночестве в защите государства. В видеообращении к украинцам, которое президент Украины минувшей ночью разместил в своем телеграм-канале, он отметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие страны в НАТО и направить на Украину своих военных.

Также Зеленский подписал указ "О всеобщей мобилизации". Как говорится в опубликованном на сайте главы государства документе, мобилизация проводится в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства в течение 90 суток со дня вступления указа в силу. Её поручено провести на территории Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской и других областей, а также в Киеве, передает Радио Маяк.