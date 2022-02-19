Virgin Galactic открыла бронирование билетов на полёты в космос

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Об этом Virgin Galactic сообщила в пресс-релизе. Стоимость одного билета составляет $450 тыс. При этом нужно внести депозит в размере $150 тыс. Заполнить заявку для участия можно на официальном сайте, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

Перед полётом туристы будут проходить физическую подготовку. Запуск космического корабля пройдёт на космодроме «Америка» в Нью-Мехико. Дата ближайшего полёта пока неизвестна.

Туристы проведут несколько минут в невесомости и смогут посмотреть на Землю из 17 иллюминаторов. Общее время в космосе составит 90 минут.

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Компания надеется привлечь первую тысячу космических туристов в течение 2022 года.

Также покупателям будет присвоено членство в сообществе Future Astronaut и выдан фирменный космический костюм, подогнанный под фигуру. На фоне заявления акции Virgin Galactic выросли на 15,5%.

Фото: David McNew / Getty Images / РБК



