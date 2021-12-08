Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение

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Военный вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, потерпел крушение в среду в штате Тамилнад, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Как сообщает пресс-служба ВВС Индии на своей странице в Twitter, катастрофа произошла в округе Нилгирис в районе города Кунур. "Вертолет ВВС Ми-17В-5 с генералом Бипином Раватом на борту сегодня потерпел аварию недалеко от Кунура, штат Тамилнад. Для установления причины аварии было начато расследование", - говорится в сообщении.

Бипин Рават доставлен в больницу, передает информационный портал republicworld.com. Никаких подробностей состояния Равата портал не сообщает. По его данным, три человека выжили в катастрофе. Официального подтверждения информации пока нет.

По данным местных СМИ, среди 14 человек на борту находились жена генерала Равата, его помощник, спецназовцы из его личной охраны и военнослужащие ВВС Индии. На месте крушения найдены пять тел погибших, еще несколько человек доставлены в больницу с тяжелыми ожоговыми травмами. Их имена не сообщаются.

Начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават Фото: AP Photo/Manish Swarup/ТАСС