Вертолет Ingenuity взлетел на три метра над поверхностью Марсаы и спустился обратно

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в медучреждения поступит почти 80 спецмашин, порядка 900 единиц медоборудования. 
В Самарской области в этом году возведут 16 ФАПов и 6 офисов врача общей практики
Список из 25 лидеров в рейтинге социально-экономического развития возглавила Москва.
Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни
Переход самарцев на электронный документооборот осуществляется в рамках акции «Экодесант».
Более 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в СО отказались от бумажных квитанций 
Составлены 23 протокола.
В Самаре за неделю прошли 60 рейдов по контроль за соблюдением масочного режима
На сегодня в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие около 100 компаний из Самарской области.
Cамарские предприятия  показывают отличные результаты реализации нацпроекта «Производительность труда»
Курировать внедрение НСИ в регионе поручено заместителю председателя Правительства Александру Фетисову: именно он возглавит проектный офис.
Дмитрий Азаров поручил создать проектный офис по внедрению «Национальной социальной инициативы»
Этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.
«Единая Россия» предложит Президенту полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
В рейдовых мероприятиях личное участие приняли руководители всех территориальных подразделений региона.
Итоги масштабных рейдовых мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией региона в выходные дни
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Вертолет Ingenuity взлетел на три метра над поверхностью Марсаы и спустился обратно

19 апреля 2021 15:07
161
Марсоход Perseverance передал на Землю первые кадры взлета и посадки вертолета Ingenuity.

Марсоход Perseverance передал на Землю первые кадры взлета и посадки вертолета Ingenuity, в ходе которой летательный аппарат поднялся на высоту в три метра над поверхностью планеты. Об этом участники миссии рассказал на онлайн-пресс-брифинге в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, передает ТАСС.

"Мы совершили первый в истории управляемый полет на другой планете. Это открывает дорогу для создания других летательных аппаратов, которые NASA отправит на иные миры Солнечной системы", – рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

Вертолет Ingenuity на поверхность Марса доставил марсоход Perseverance. Летательный аппарат стоимостью $80 млн и массой 1,8 кг инженеры JPL разработали, чтобы проверить, возможен ли полет в очень разреженной атмосфере планеты.

В прошлые выходные его спустили на поверхность кратера Езеро и отключили от марсохода. Вертолет успешно пережил холодную марсианскую ночь и провел первые испытания двигателя.

Первый полет Ingenuity должен был состояться на прошлых выходных, однако неделю назад, во время пробной раскрутки пропеллера, специалисты NASA нашли сбои в работе его двигателя. Впоследствии инженеры выяснили, что ошибка носила программный характер и исправили ее, просто модифицировав ПО. Это программное обеспечение загрузили на вертолет на минувших выходных.

 

Фото:   EPA-EFE/NASA/JPL-Caltech/ТАСС 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
19 апреля 2021  13:27
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
206
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021  12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Благоустройство
442
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
19 апреля 2021  10:03
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
Экология
208
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021  09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
Транспорт
596
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
723
Весь список