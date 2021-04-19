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Вертолет Ingenuity взлетел на три метра над поверхностью Марса и спустился обратно

19 апреля 2021 15:07
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Марсоход Perseverance передал на Землю первые кадры взлета и посадки вертолета Ingenuity.

Марсоход Perseverance передал на Землю первые кадры взлета и посадки вертолета Ingenuity, в ходе которой летательный аппарат поднялся на высоту в три метра над поверхностью планеты. Об этом участники миссии рассказал на онлайн-пресс-брифинге в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, передает ТАСС.

"Мы совершили первый в истории управляемый полет на другой планете. Это открывает дорогу для создания других летательных аппаратов, которые NASA отправит на иные миры Солнечной системы", – рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

Вертолет Ingenuity на поверхность Марса доставил марсоход Perseverance. Летательный аппарат стоимостью $80 млн и массой 1,8 кг инженеры JPL разработали, чтобы проверить, возможен ли полет в очень разреженной атмосфере планеты.

В прошлые выходные его спустили на поверхность кратера Езеро и отключили от марсохода. Вертолет успешно пережил холодную марсианскую ночь и провел первые испытания двигателя.

Первый полет Ingenuity должен был состояться на прошлых выходных, однако неделю назад, во время пробной раскрутки пропеллера, специалисты NASA нашли сбои в работе его двигателя. Впоследствии инженеры выяснили, что ошибка носила программный характер и исправили ее, просто модифицировав ПО. Это программное обеспечение загрузили на вертолет на минувших выходных.

 

Фото:   EPA-EFE/NASA/JPL-Caltech/ТАСС 

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