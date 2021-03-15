Ватикан не будет благословлять однополые браки

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Представители меньшинств, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Об этом говорится в ответе Конгрегации доктрины веры (наблюдает за «чистотой и моралью» вероучения), под которой подписался папа римский Франциск, передает РБК.



В Ватикане отметили, что в последнее время в церковных кругах все более активно звучат предложения о благословении однополых пар. Однако в Конгрегации уверены, что католическая церковь не обладает полномочиями благословлять такие браки.



«Недопустимо давать благословение однополым союзам, поскольку брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни», — говорится в сообщении.



В Ватикане также добавили, что благословение является таинством супружества мужчины и женщины. А значит, у церкви нет полномочий применять его к однополым союзам.



Однако Конгрегация подчеркивает, что невозможность давать благословение однополых браков не является дискриминацией сексуальных меньшинств, лишь напоминает об истинности литургических обрядов и сути богослужения.





Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / picture-alliance / ТАСС