В Венеции двум французским туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы

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Полиция Венеции задержала двоих туристов из Франции за угон гондолы — одного из символов итальянского города, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Путешественники, которым около 30 лет, отвязали припаркованную на ночь лодку и прошли на ней по Гран-каналу, главной водной артерии города. Спустя час их заметили сотрудники одного из отелей, в темноте обратившие внимание на необычный ход лодки: в отличие от гондольеров, действующих одним веслом на корме, угонщики плыли на манер байдарки или каноэ, загребая через борт.

Владелец гондолы Джоджио Богьоло, которого в три часа ночи вызвали в полицию, намерен потребовать от французских туристов компенсации убытков. По его оценкам, они составляют от 10 до 15 тысяч евро, сверху — оплата времени простоя, пока гондола будет на ремонте.

По его словам, хулиганы выбросили в воду декор лодки, подушки и документы, пропажа которых не дает ему вернуться к работе. Особенно гондольера расстроил их смех и отсутствие извинений после задержания.

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