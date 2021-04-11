В Турции перевернулся автобус с туристами из России

139

В субботу на трассе Ко́нья – Аксарай автобус, перевозивший в Каппадокию российских туристов, съехал в кювет и перевернулся.

По предварительным данным посольства и компании «Пегас Туристик», в салоне находилось 32 человека. В результате ДТП погибла женщина, 26 россиян пострадали. В свою очередь в Ростуризме сообщили, что состояние шести пострадавших туристов уточняется, 19 человек не получили серьезных травм.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, передает Радио Маяк.