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В Турции остановили чемпионат страны по футболу из-за избиения судьи

12 декабря 2023 13:32
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В Турции остановили чемпионат страны по футболу из-за избиения судьи

Турецкая футбольная федерация объявила 11 декабря о приостановке чемпионата страны на уровне всех лиг в связи с избиением арбитра Халила Умута Мелера.

«Сегодня эту подлую атаку совершили не только против Халила Умута Мелера. Это бесчеловечное нападение было совершено против всего турецкого футбола. В отношении лиц, виновных в произошедшем, были возбуждены уголовные дела. <…> По решению совета директоров матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Федерация заявила, что нападение спровоцировали менеджеры, тренеры и телекомментаторы, делавшие заявления о работе судей. В организации пригрозили уголовными делами всем, кто был причастен к избиению, пишут "Известия".

 

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