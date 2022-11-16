В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили

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В стамбульском районе Фатих прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем. Об этом сообщает турецкий интернет-портал Mynet во вторник, 15 ноября.

Как уточняется, в результате возгорания одного автомобиля огонь перекинулся на еще четыре припаркованные машины. Из-за пожара в одном из авто прогремел взрыв.

В материале отмечается, что еще несколько хлопков были слышны сквозь пламя, пишут "Известия".

Пожарные службы потушили транспортные средства. На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала. Детали произошедшего выясняются.

Ранее, 13 ноября, в центре Стамбуле прогремел взрыв. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан.