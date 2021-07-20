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В Токио не исключили отмену Олимпиады из-за коронавируса

20 июля 2021 23:18
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Представитель оргкомитета "Токио-2020" добавил, что организаторы "на все 100 процентов сконцентрированы на проведении успешных Игр".

Исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто не исключил отмены Олимпийских игр в Японии в последний момент из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Мы продолжим обсуждения, если будет всплеск новых случаев заболевания. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведем пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы подумаем, что нам делать, когда возникнет такая ситуация", — заявил он.

Представитель оргкомитета "Токио-2020" добавил, что организаторы "на все 100 процентов сконцентрированы на проведении успешных Игр".

Всего с 1 июля в Токио было выявлено 67 случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Также четыре положительных теста на коронавирус сдали спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, расположенных за пределами японской столицы.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

 

Фото из открытых источников

Теги: коронавирус олимпиада Токио

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