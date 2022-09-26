В Тихом океане появился новый остров

Я нашел ошибку
Главные новости:
При покупке труб житель Сергиевского района лишился 2 миллиона 350 тысяч рублей
При покупке труб житель Сергиевского района лишился 2 миллиона 350 тысяч рублей
на базе Самарского университета им. Королёва стартует ключевой этап всероссийского конкурса “Линия Кармана”
На базе Самарского университета им. Королёва стартует ключевой этап всероссийского конкурса “Линия Кармана”
7 из 10 самарцев поддерживают идею обязательной воинской службы иммигрантов
7 из 10 самарцев поддерживают идею обязательной воинской службы иммигрантов
Житель Большечерниговского района предстанет перед судом за кражи и хранение марихуаны
Житель Большечерниговского района предстанет перед судом за кражи и хранение марихуаны
«Единая Россия» обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в СВО
«Единая Россия» обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в СВО
Футболисты «Крыльев Советов» пока не получали повесток в военкомат
Футболисты «Крыльев Советов» пока не получали повесток в военкомат
Судебные приставы взыскали со строительной организации региона долг в 5,8 миллионов рублей
Судебные приставы взыскали со строительной организации региона долг в 5,8 миллионов рублей
По инициативе Уполномоченного по правам человека впервые в Самарской области состоялся «круглый стол» «Меры пресечения и практика их избрания»
По инициативе Уполномоченного по правам человека впервые в Самарской области состоялся «круглый стол» «Меры пресечения и практика их избрания»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.1
-1.73
EUR 56.48
-2.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тихом океане появился новый остров

26 сентября 2022 09:18
116
В Тихом океане появился новый остров

Рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Об этом сообщает CNN.

По информации Земной обсерватории NASA, один из этих затопленных вулканов проснулся 10 сентября, извергая лаву, пар и пепел. Через одиннадцать часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров.

Новый остров быстро рос в размерах. 14 сентября его площадь составляла 4 тысячи квадратных метров, к 20 сентября остров вырос до 24 тысяч квадратных метров, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
497
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
527
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
1232
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
1536
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
824
Весь список