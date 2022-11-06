В Танзании при крушении пассажирского самолета погибли не менее трех человек

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По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Precision Air в Танзании, сообщает РИА Новости.

Ранее авиакомпания уточняла, что пострадали по меньшей мере 26 человек.

"Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория", - сообщает местная газета Citizen.

Отмечается, что погибли двое мужчин и одна женщина.

На сайте газеты добавляется, что всего на борту были 43 человека, поиск 17 человек продолжается.

Самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.

Фото : Tanzania Business Insight/РИА Новости