В США застрелили рэпера Takeoff из хип-хоп трио Migos

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Американский 28-летний рэпер Takeoff (Киршник Кари Болл), участник хип-хоп трио Migos, получил смертельное ранение на вечеринке в Хьюстоне. Трагедия случилась в ночь на 31 октября. Об этом сообщил источник OnSmash, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в Хьюстоне во время празднования дня рождения промоутера Jas Prince. Рэпер находился там с друзьями и другим участником команды — своим дядей Quavo.

В конце мероприятия, когда музыканты играли в кости, началась ссора, за которой последовала стрельба. По данным издания, исполнителя ранили или в голову, или в шею. Также пострадали еще два человека.

Другие детали произошедшего пока не разглашались.

Takeoff был самым молодым участником коллектива. Migos неоднократно занимали лидирующие строчки хит-парадов. Первый студийный альбом трио Yung Rich Nation был выпущен в июле 2015 года. Затем в 2016-м они выпустили один из главных синглов команды — Bad and Boujee.

Фото: AP Photo / Scott Garfitt / РИА Новости