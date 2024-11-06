В США закончилось голосование на выборах президента

79

В США закрылись все избирательные участки.

На Аляске закрылись последние избирательные участки для очного голосования на президентских выборах в США. Они работали до 20:00 по местному времени (9:00 мск).

Этот штат представляют три выборщика.

В нынешних выборах победитель пока не определен. Согласно предварительным данным, Трамп получает 246 выборщиков из 270 необходимых, Харрис — 210. За республиканцами оказывается также больше всего мест в сенат (51 против 42) и палату представителей (182 против 150). New York Times оценивает вероятность победы республиканца в 95% с 306 выборщиками. По подсчетам газеты, в каждом штате Трамп улучшил свое положение по сравнению с результатами 2020-го, пишет РБК.