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В США умер первый в мире человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи

9 марта 2022 23:37
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Он умер спустя два месяца после операции.

Первый в мире человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, умер в США спустя два месяца после операции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте медицинского центра Университета штата Мэриленд в США, передает ТАСС.

"Вчера вечером, 8 марта, умер Дэвид Беннетт, 57-летний пациент с неизлечимой болезнью сердца, вошедший в историю как первый человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи", - сообщили медцентре.

Отмечается, что здоровье Беннетта начало ухудшаться за несколько дней до 8 марта. При этом врачи не назвали точную причину его смерти. Как подчеркнули в медицинском центре, в течение нескольких недель после пересадки сердце работало без признаков отторжения.

Беннетт страдал от тяжелого сердечного заболевания. Ранее он получил отказ в традиционной операции в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная процедура была его последним шансом на жизнь. Врачи провели операцию по пересадке сердца 7 января этого года.

 

Фото:    pixabay

 

 

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