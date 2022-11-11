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В США предложили запретить TikTok

11 ноября 2022 09:26
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В США предложили запретить TikTok

Законодатели из числа республиканцев, сентаор Марко Рубио и член палаты представитель Конгресса Майк Галлахер предложили запретить в США социальную сеть TikTok. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что через нее Коммунистическая партия Китая (КПК) якобы может влиять на американцев и следить за ними. Политики напомнили, что соцсеть принадлежит ByteDance, однако в КНР ни одна компания не может считаться полностью частной.

«TikTok, уже входящая в число наиболее популярных медиакомпаний в Соединенных Штатах, дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков», — заявили республиканцы.

Они призвали запретить соцсеть, пока не стало «слишком поздно», а не поощрять ее использование, как президент США Джо Байден, пишет Лента.

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